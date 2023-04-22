Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ отбили 53 атаки российского врага на четырех направлениях — Генштаб
Российский враг сосредоточен на наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки на этих направлениях Силы обороны отбили 53 атаки противника.
На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Вблизи Григорьевки и Богдановки противник пытался наступать, однако без успеха.
Также враг за прошедшие сутки нанес три ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В Генштабе отмечают, что вероятность новых ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Источник: Генштаб ВСУ
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