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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ отбили 53 атаки российского врага на четырех направлениях — Генштаб

війна
Фото: Генштаб ВСУ

Российский враг сосредоточен на наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки на этих направлениях Силы обороны отбили 53 атаки противника.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Вблизи Григорьевки и Богдановки противник пытался наступать, однако без успеха.

Также враг за прошедшие сутки нанес три ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе отмечают, что вероятность новых ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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місто Бахмут

Источник: Генштаб ВСУ
Авдеевка, Бахмут, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ
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