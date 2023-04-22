Російський ворог зосереджений на наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, минулої доби на цих напрямках Сили оборони відбили 53 атаки противника.

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут. Поблизу Григорівки та Богданівки противник намагався наступати, проте без успіху.

Також ворог минулої доби завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі наголошують, що ймовірність нових ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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