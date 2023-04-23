Станом на вечір 23 квітня в напрямку півдня України вилетіла група російської авіації, яка може знову скинути на територію Херсонської області керовані авіабомби.

Про це заявив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Його запитали про інформацію Оперативного командування Південь про прорив ворожих літаків Су-35, які завдали групових авіаударів по Херсонщині.

Представник ЗС ЗСУ пояснив, що для цих ударів Росія вже деякий час використовує керовані авіабомби.

– Це не якийсь новий винахід. Це те, що вдається застосовувати у зв’язку з тим, що немає в них достатньо ракетного озброєння, потужного озброєння. Саме тому ці бомби вони почали модернізувати і застосовувати, не входячи в зону ураження нашої ППО. Як то кажуть, безкарно атакувати зони в радіусі до 70 км, – сказав він.

Юрій Ігнат пояснив, що подібні атаки РФ відбуваються просто зараз, увечері 23 квітня.

– Група літаків на південному напрямку рухається в бік південних регіонів, тому можуть бути теж такі застосування. На жаль, цей виклик зараз серйозний, тому що бомба – 500 кг, – сказав він.

Представник Повітряних сил каже, що в Росії почастішали випадки, коли використовуються саме керовані авіабомби, які ворог скидає з літаків Су-34 і Су-35.

– Противник б’є по наших містах, по прифронтовій зоні. Дістати його важкувато, але будемо посилюватися, отримуючи нові стріли для того, щоб протидіяти цим загрозам, – пояснив він.

Юрій Ігнат додав, що для ударів по Херсонщині Росія може використати близько 40 аеродромів по всій території Росії, окупованого Криму та Білорусі.

Фото: Юрій Ігнат

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