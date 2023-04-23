На Авдеевском направлении ВСУ отбили 28 штурмов и уничтожили две роты оккупантов

В ночь на 23 апреля российские войска безуспешно пытались захватить позиции ВСУ на Авдеевском направлении и потеряли две роты личного состава и 10 единиц техники.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, оккупанты пытались наступать в районах населенных пунктов Новокалиново, Первомайское и Марьинка. Силы обороны на Авдеевском направлении отбили почти три десятка вражеских штурмов.

– Враг совершил 28 штурмовых действий, было 485 обстрелов позиций наших защитников. В безрезультатных попытках захватить украинские позиции оккупанты лишились двух рот личного состава за одну только ночь, – сообщил спикер.

В результате армия РФ потеряла 10 единиц техники и 200 солдат убитыми и ранеными.

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 690 российских оккупантов. Всего за почти 14 месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили уже 186 420 захватчиков.

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