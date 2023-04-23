На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 28 штурмів та знищили дві роти окупантів

В ніч проти 23 квітня російські війська безуспішно намагались захопити позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку та втратили дві роти особового складу та 10 одиниць техніки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За його словами, окупанти намагались наступати в районах населених пунктів Новокалинове, Первомайське та Мар’їнка. Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили майже три десятки ворожих штурмів.

– Ворог здійснив 28 штурмових дій, було 485 обстрілів позицій наших захисників. У безрезультатних спробах захопити українські позиції окупанти позбулися двох рот особового складу за одну лише ніч, – повідомив речник.

В результаті армія РФ втратила 10 одиниць техніки та 200 солдатів вбитими та пораненими.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували 690 російських окупантів. Загалом за майже 14 місяців повномасштабної війни Збройні сили України знищили вже 186 420 загарбників.

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