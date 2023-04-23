Малиновская Ангелина, редактор ленты
ВСУ за неделю уничтожили 63 беспилотника и более 4 тыс. оккупантов — Павлюк
За неделю, с 17 по 23 апреля, украинские военные ликвидировали 4350 российских военных и уничтожили вертолет и 63 беспилотника.
Об этом в Telegram сообщил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Общие боевые потери врага ориентировочно составили:
- личный состав 4350 человек ликвидировано;
- танки — 18 ед;
- боевые бронированные машины — 48 ед;
- артиллерийские системы — 42 ед;
- РСЗО — 1 ед;
- средства ПВО — 5 ед;
- самолеты — 0 ед;
- вертолеты — 1 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 63;
- крылатые ракеты – 0,
- корабли/катеры — 0 ед;
- автомобильная техника и автоцистерны — 72 ед;
- специальная техника — 13 ед.
Напомним, что украинские защитники за сутки ликвидировали 690 российских оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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