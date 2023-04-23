Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

ВСУ за неделю уничтожили 63 беспилотника и более 4 тыс. оккупантов — Павлюк

ВСУ за неделю уничтожили 63 беспилотника и более 4 тыс. оккупантов — Павлюк
Фото: Getty Images

За неделю, с 17 по 23 апреля, украинские военные ликвидировали 4350 российских военных и уничтожили вертолет и 63 беспилотника.

Об этом в Telegram сообщил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Общие боевые потери врага ориентировочно составили:

  • личный состав 4350 человек ликвидировано;
  • танки — 18 ед;
  • боевые бронированные машины — 48 ед;
  • артиллерийские системы — 42 ед;
  • РСЗО — 1 ед;
  • средства ПВО — 5 ед;
  • самолеты — 0 ед;
  • вертолеты — 1 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 63;
  • крылатые ракеты – 0,
  • корабли/катеры — 0 ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 72 ед;
  • специальная техника — 13 ед.

Напомним, что украинские защитники за сутки ликвидировали 690 российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Армия России, Безпілотники, Война в Украине, Военная техника, Олександр Павлюк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Здесь есть два аспекта: Мусиенко прокомментировал заход ВСУ на левобережье Херсонщины
Бої на фронті
В ближайшее время РФ может начать штурм Угледарского направления — Дмитрашковский
Українські військові
Данилов к сторонникам переговоров: Оружие — единственный понятный для РФ аргумент
Олексій Данілов
Одна из ракет разорвалась в воздухе. Последствия ночного обстрела Харьковщины
ВСУ за неделю уничтожили 63 беспилотника и более 4 тыс. оккупантов — Павлюк
Уже отправили. Вскоре Украина получит шесть Leopard 2 от Испании
Leopard 2A4
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
ВСУ за неделю уничтожили 63 беспилотника и более 4 тыс. оккупантов — Павлюк
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
ВСУ за неделю уничтожили 63 беспилотника и более 4 тыс. оккупантов — Павлюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
ВСУ за неделю уничтожили 63 беспилотника и более 4 тыс. оккупантов — Павлюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
ВСУ за неделю уничтожили 63 беспилотника и более 4 тыс. оккупантов — Павлюк
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь