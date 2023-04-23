ВСУ за неделю уничтожили 63 беспилотника и более 4 тыс. оккупантов — Павлюк

За неделю, с 17 по 23 апреля, украинские военные ликвидировали 4350 российских военных и уничтожили вертолет и 63 беспилотника.

Об этом в Telegram сообщил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Общие боевые потери врага ориентировочно составили:

личный состав 4350 человек ликвидировано;

танки — 18 ед;

боевые бронированные машины — 48 ед;

артиллерийские системы — 42 ед;

РСЗО — 1 ед;

средства ПВО — 5 ед;

самолеты — 0 ед;

вертолеты — 1 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 63;

крылатые ракеты – 0,

корабли/катеры — 0 ед;

автомобильная техника и автоцистерны — 72 ед;

специальная техника — 13 ед.

Напомним, что украинские защитники за сутки ликвидировали 690 российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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