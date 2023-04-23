Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие

Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие

Россия с беспилотников атаковала Никополь, в результате чего пострадали трое местных.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

– Это очередное доказательство того, что имеем дело с террористами. Они в очередной раз атаковали город из беспилотников. Сбрасывали опасные снаряды. Раздалось по меньшей мере четыре взрыва, — написал он в Telegram.

Лысак отметил, что один человек 33 лет получил осколочные ранения, еще двое – с минно-взрывными травмами и контузиями.

Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие

В свою очередь мэр Никополя Александр Саюк сообщил, что из-за обстрела в городе повреждено коммунальное здание, в частности, два частных жилых дома, два гаража и автомобиль.

В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что сутра, 23 апреля, РФ уже била по Никополю в Днепропетровской области с помощью дронов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Лысак

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Никополь, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Наигрались в песочек: Гуменюк о сезоне отдыха для россиян в Крыму
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Может пройти еще месяц перед реальным контрнаступлением: Минобороны Эстонии об освобождении территорий
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Кулеба объяснил, что такое настоящий мир для Украины и стран и почему не стоит “задабривать” агрессора
Дмитро Кулеба
Путин — самый главный террорист, резня в Буче произошла по сценарию Самашок — Закаев
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Про продукты, одежду и горючее: Prozorro открывает информацию об оборонных закупках
Надія Бігун
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь