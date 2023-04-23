Россия с беспилотников атаковала Никополь, в результате чего пострадали трое местных.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

– Это очередное доказательство того, что имеем дело с террористами. Они в очередной раз атаковали город из беспилотников. Сбрасывали опасные снаряды. Раздалось по меньшей мере четыре взрыва, — написал он в Telegram.

Лысак отметил, что один человек 33 лет получил осколочные ранения, еще двое – с минно-взрывными травмами и контузиями.

В свою очередь мэр Никополя Александр Саюк сообщил, что из-за обстрела в городе повреждено коммунальное здание, в частности, два частных жилых дома, два гаража и автомобиль.

В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что сутра, 23 апреля, РФ уже била по Никополю в Днепропетровской области с помощью дронов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Лысак

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.