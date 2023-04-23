России не удастся до осени накопить и треть от тех ракет, что она имела раньше — Игнат
Россия до осени не сможет восстановить и треть того ракетного потенциала, который она имела в начале полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
— Россия будет использовать любые способы усиления своего потенциала. Осенью и зимой РФ выпустила большое количество ракет. Ей не удастся накопить даже треть того за тот период, который остался до осени, — отметил он.
По его словам, производство ракет длительное и сложное из-за западных санкций.
— Враг будет пытаться получить дополнительные системы от других стран. Об этом говорят уже полгода, мы знаем, какие страны хотели присоединиться к этому. Им удастся что-то накопить, но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли получится иметь у себя на вооружении, — добавил Игнат.
Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что блэкаут еще возможен, ведь россияне могут накапливать ракеты для атак.
Источник: телемарафон