России не удастся до осени накопить и треть от тех ракет, что она имела раньше — Игнат

Россия до осени не сможет восстановить и треть того ракетного потенциала, который она имела в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

— Россия будет использовать любые способы усиления своего потенциала. Осенью и зимой РФ выпустила большое количество ракет. Ей не удастся накопить даже треть того за тот период, который остался до осени, — отметил он.

По его словам, производство ракет длительное и сложное из-за западных санкций.

— Враг будет пытаться получить дополнительные системы от других стран. Об этом говорят уже полгода, мы знаем, какие страны хотели присоединиться к этому. Им удастся что-то накопить, но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли получится иметь у себя на вооружении, — добавил Игнат.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что блэкаут еще возможен, ведь россияне могут накапливать ракеты для атак.

Источник: телемарафон

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