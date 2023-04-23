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России не удастся до осени накопить и треть от тех ракет, что она имела раньше — Игнат

России не удастся до осени накопить и треть от тех ракет, что она имела раньше — Игнат
Фото: Минобороны

Россия до осени не сможет восстановить и треть того ракетного потенциала, который она имела в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

— Россия будет использовать любые способы усиления своего потенциала. Осенью и зимой РФ выпустила большое количество ракет. Ей не удастся накопить даже треть того за тот период, который остался до осени, — отметил он.

По его словам, производство ракет длительное и сложное из-за западных санкций.

— Враг будет пытаться получить дополнительные системы от других стран. Об этом говорят уже полгода, мы знаем, какие страны хотели присоединиться к этому. Им удастся что-то накопить, но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли получится иметь у себя на вооружении, — добавил Игнат.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что блэкаут еще возможен, ведь россияне могут накапливать ракеты для атак.

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Кораблі РФ

Источник: телемарафон

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, Россия, Юрій Ігнат
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