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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ вывела на дежурство в Черное море семь кораблей – ВМС ВСУ

Кораблі РФ

23 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся семь российских кораблей.

Среди них – два носителя крылатых ракет типа Калибр, сообщают в Военно-морских силах ВСУ. Общий залп может составлять до восьми ракет.

В Азовском море находится один вражеский корабль.

В Средиземном море дежурит до восьми кораблей РФ. Среди них – также два носителя крылатых ракет типа Калибр. Вот только там общий залп может составлять до 24 ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны России

Азовське море, Середземне море, флот РФ, Черное море, Чорноморський флот РФ
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