Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ вывела на дежурство в Черное море семь кораблей – ВМС ВСУ
23 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся семь российских кораблей.
Среди них – два носителя крылатых ракет типа Калибр, сообщают в Военно-морских силах ВСУ. Общий залп может составлять до восьми ракет.
В Азовском море находится один вражеский корабль.
В Средиземном море дежурит до восьми кораблей РФ. Среди них – также два носителя крылатых ракет типа Калибр. Вот только там общий залп может составлять до 24 ракет.
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Источник: ВМС ВСУ
Фото: Минобороны России
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