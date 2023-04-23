Росії не вдасться до осені накопичити і третину від тих ракет, що вона мала раніше – Ігнат

Росія до осені не зможе відновити і третину того ракетного потенціалу, що вона мала на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

– Росія буде використовувати будь-які способи посилення свого потенціалу. Восени та взимку РФ випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того за той період, що залишився до осені, – зазачив він.

За його словами, виробництво ракет тривале та складне через західні санкції.

– Ворог намагатиметься отримати додаткові системи від інших країн. Про це говорять вже пів року, ми знаємо, які країни хотіли долучитися до цього. Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні, – додав Ігнат.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що блекаут ще можливий, адже росіяни можуть накопичувати ракети для атак.

Джерело: телемарафон

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