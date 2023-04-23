Румыния вводит новые правила перевозки агропродукции из Украины
В понедельник, 24 апреля, Румыния приступит к пломбированию транспортных средств, которые в режиме транзита перевозят украинскую аграрную продукцию.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
– Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии, – говорится в сообщении.
Соответствующее решение стало известно во время встречи министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги, министра Петра Деа.
Отмечается, что перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий.
Напомним, что Украина и Болгария пришли к соглашению о разблокировании украинских грузовиков с агропродукцией на болгарской границе и их разгрузке.