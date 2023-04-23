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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Румыния вводит новые правила перевозки агропродукции из Украины

зерно
Фото: Unsplash

В понедельник, 24 апреля, Румыния приступит к пломбированию транспортных средств, которые в режиме транзита перевозят украинскую аграрную продукцию.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

– Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии, – говорится в сообщении.

Соответствующее решение стало известно во время встречи министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги, министра Петра Деа.

Отмечается, что перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий.

Напомним, что Украина и Болгария пришли к соглашению о разблокировании украинских грузовиков с агропродукцией на болгарской границе и их разгрузке.

Война в Украине, Зерно, Румунія
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