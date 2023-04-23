Румунія запроваджує нові правила перевезення агропродукції з України

У понеділок, 24 квітня, Румунія розпочне пломбування транспортних засобів, які в режимі транзиту перевозять українську аграрну продукцію.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

– Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії, – йдеться у повідомленні.

Про відповідне рішення стало відомо під час зустрічі міністра агрополітики України Миколи Сольського та його румунського колеги, міністра Петре Деа.

Зазначається, що перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов.

Нагадаємо, що раніше Україна та Болгарія дійшли згоди щодо розблокування українських вантажівок із агропродукцією на болгарському кордоні та їхнього розвантаження.

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