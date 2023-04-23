Операции ВСУ требуют информационной тишины, пока это не будет достаточно безопасно для украинских военных.

Так сообщение аналитиков Института изучения войны (ISW) о якобы переходе Вооруженных сил Украины на левый берег Херсонской области прокомментировала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона Єдині новини.

– Я хочу, чтобы все понимали: когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке как Днепр, преодолеть такое препятствие – очень сложная работа. Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим “студентам” Института изучения войны, – отметила Наталья Гуменюк.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины отмечает: война России против Украины имеет признаки гибридной, во время которой достаточно мощным является информационный фронт.

Информацию, говорит Наталья Гуменюк, следует воспринимать как оружие, чтобы не навредить тем, кто это оружие может применить против врага, и помнить о том, что враг также им владеет.

– Все действительно ждут хороших новостей, и они их обязательно дождутся, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных, – отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, что эксперты ISW в своей последней сводке со ссылкой на отчеты и геолокационные кадры от российских блогеров сообщили о том, что украинские военные заняли позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Аналитики Института изучения войны утверждают, что Силы обороны находятся на позициях на берегу Днепра к северу от Олешек (7 км к юго-западу от города Херсона), продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе E97, а также к западу от Дачи (10 км на от Херсона).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Media Center Ukraine

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