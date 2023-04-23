В ОК Південь прокоментували імовірний перехід ЗСУ на лівобережжя Херсонщини

Операції ЗСУ вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для українських військових.

Так повідомлення аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) про нібито перехід Збройних сил України на лівий берег Херсонської області прокоментувала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.

– Я хочу, щоб всі розуміли: коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою як Дніпро, подолати таку перешкоду – дуже складна робота. Тому тут треба набратися терпіння навіть найкращим “студентам” Інституту вивчення війни, – зауважила Наталія Гуменюк.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України наголошує: війна Росії проти України має ознаки гібридної, під час якої досить потужним є інформаційний фронт.

Інформацію, каже Наталія Гуменюк, слід сприймати як зброю, щоб не нашкодити тим, хто цю зброю може застосувати проти ворога, і пам’ятати про те, що ворог також нею володіє.

– Усі дійсно чекають добрих новин, і вони їх обов’язково дочекаються, але ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових, – зазначила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що експерти ISW в своєму останньому зведенні з посиланням на звіти та геолокаційні кадри від російських блогерів повідомили про те, що українські військові зайняли позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Сили оборони перебувають на позиціях на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від міста Херсона), просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі E97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсону).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Media Center Ukraine

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