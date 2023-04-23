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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ поразили два важных военных объекта россиян – Генштаб

Бої на фронті

Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне точно отработали по позициям российских оккупантов.

Так, авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника.

Украинские военные приземлили разведывательные БпЛА Орлан-10 и Zala, а также два дрона-камикадзе типа Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • четыре района сосредоточения живой силы,
  • два склада боеприпасов,
  • два важных военных объекта россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ТРО Медиа

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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