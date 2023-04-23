Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ поразили два важных военных объекта россиян – Генштаб
Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне точно отработали по позициям российских оккупантов.
Так, авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения захватчиков.
Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника.
Украинские военные приземлили разведывательные БпЛА Орлан-10 и Zala, а также два дрона-камикадзе типа Ланцет.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- четыре района сосредоточения живой силы,
- два склада боеприпасов,
- два важных военных объекта россиян.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ТРО Медиа
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