Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ уразили два важливих військових об’єкти росіян – Генштаб
Українські пілоти, ракетники та артилеристи напередодні влучно відпрацювали по позиціях російських окупантів.
Так, авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження загарбників.
Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники.
Українські військові приземлили розвідувальні БпЛА Орлан-10 та Zala, а також два дрони-камікадзе типу Ланцет.
Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили:
- чотири райони зосередження живої сили,
- два склади боєприпасів,
- два важливих військових об’єкти росіян.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ТРО Медіа
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