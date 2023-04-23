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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ уразили два важливих військових об’єкти росіян – Генштаб

Бої на фронті

Українські пілоти, ракетники та артилеристи напередодні влучно відпрацювали по позиціях російських окупантів.

Так, авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження загарбників.

Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники.

Українські військові приземлили розвідувальні БпЛА Орлан-10 та Zala, а також два дрони-камікадзе типу Ланцет.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили:

  • чотири райони зосередження живої сили,
  • два склади боєприпасів,
  • два важливих військових об’єкти росіян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ТРО Медіа

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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