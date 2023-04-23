ЗСУ уразили два важливих військових об’єкти росіян – Генштаб

Українські пілоти, ракетники та артилеристи напередодні влучно відпрацювали по позиціях російських окупантів.

Так, авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження загарбників.

Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники.

Українські військові приземлили розвідувальні БпЛА Орлан-10 та Zala, а також два дрони-камікадзе типу Ланцет.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили:

чотири райони зосередження живої сили,

два склади боєприпасів,

два важливих військових об’єкти росіян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ТРО Медіа

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