Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ЗСУ за тиждень знищили 63 безпілотники та понад 4 тис. окупантів – Павлюк

ЗСУ за тиждень знищили 63 безпілотники та понад 4 тис. окупантів – Павлюк
Фото: Getty Images

За тиждень, з 17 до 23 квітня, українські військові ліквідували 4 350 російських військових та знищили вертоліт та 63 безпілотники.

Про це в Telegram повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Загальні бойові втрати ворога за тиждень орієнтовно склали:

  • особовий склад – 4 350 осіб ліквідовано;
  • танки – 18 од.;
  • бойові броньовані машини – 48 од.;
  • артилерійські системи – 42 од.;
  • РСЗВ – 1 од.;
  • засоби ППО – 5 од.;
  • літаки – 0 од.;
  • гелікоптери – 1 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63 од.;
  • крилаті ракети – 0 од.,
  • кораблі/катери – 0 од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 од.;
  • спеціальна техніка – 13 од.

Нагадаємо, що українські захисники за добу ліквідували 690 російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Армія Росії, Безпілотники, Війна в Україні, Військова техніка, Олександр Павлюк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росії не вдасться до осені накопичити і третину від тих ракет, що вона мала раніше – Ігнат
ЗСУ за тиждень знищили 63 безпілотники та понад 4 тис. окупантів – Павлюк
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 28 штурмів та знищили дві роти окупантів
ЗСУ
Тільки на Півдні є 3-4 варіанти удару, а є ще Схід: Мусієнко про контрнаступ ЗСУ
війна в Україні
У Польщі розкритикували німецькі заяви про “привідчинені двері в НАТО” для України
ЗСУ за тиждень знищили 63 безпілотники та понад 4 тис. окупантів – Павлюк
Тут є два аспекти: Мусієнко прокоментував захід ЗСУ на лівобережжя Херсонщини
Бої на фронті
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
ЗСУ за тиждень знищили 63 безпілотники та понад 4 тис. окупантів – Павлюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
ЗСУ за тиждень знищили 63 безпілотники та понад 4 тис. окупантів – Павлюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
ЗСУ за тиждень знищили 63 безпілотники та понад 4 тис. окупантів – Павлюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
ЗСУ за тиждень знищили 63 безпілотники та понад 4 тис. окупантів – Павлюк
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь