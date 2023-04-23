ЗСУ за тиждень знищили 63 безпілотники та понад 4 тис. окупантів – Павлюк

За тиждень, з 17 до 23 квітня, українські військові ліквідували 4 350 російських військових та знищили вертоліт та 63 безпілотники.

Про це в Telegram повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Загальні бойові втрати ворога за тиждень орієнтовно склали:

особовий склад – 4 350 осіб ліквідовано;

танки – 18 од.;

бойові броньовані машини – 48 од.;

артилерійські системи – 42 од.;

РСЗВ – 1 од.;

засоби ППО – 5 од.;

літаки – 0 од.;

гелікоптери – 1 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63 од.;

крилаті ракети – 0 од.,

кораблі/катери – 0 од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 72 од.;

спеціальна техніка – 13 од.

Нагадаємо, що українські захисники за добу ліквідували 690 російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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