Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЗСУ за тиждень знищили 63 безпілотники та понад 4 тис. окупантів – Павлюк
За тиждень, з 17 до 23 квітня, українські військові ліквідували 4 350 російських військових та знищили вертоліт та 63 безпілотники.
Про це в Telegram повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Загальні бойові втрати ворога за тиждень орієнтовно склали:
- особовий склад – 4 350 осіб ліквідовано;
- танки – 18 од.;
- бойові броньовані машини – 48 од.;
- артилерійські системи – 42 од.;
- РСЗВ – 1 од.;
- засоби ППО – 5 од.;
- літаки – 0 од.;
- гелікоптери – 1 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63 од.;
- крилаті ракети – 0 од.,
- кораблі/катери – 0 од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 од.;
- спеціальна техніка – 13 од.
Нагадаємо, що українські захисники за добу ліквідували 690 російських окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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