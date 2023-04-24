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Україна
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 24.04.2023 — ситуация на фронте

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — там отражено 60 атак противника.

Карта боевых действий в Украине на 24.04.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 24 апреля 2023 года

ISW

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск.

За прошедшие сутки совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Красная Заря, Павловка, Кондратовка, Тимофеевка Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое Харьковской области; Новоселовское на Луганщине; Торское и Спирное Донецкой области.

На Лиманском направлении в эти сутки противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское и Спирное — Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григорьевка, Богдановка и Ивановское.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловку и Невельское.

На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные атаки противника в северной и центральной частях Марьинки, а также в районе Новомихайловки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них — Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Красное, Чаривне, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Томарино, Одрадокаменка, Ольговка, Садовое, Кизомыс Херсонской области и город Херсон. Повреждено около 25 жилых домов. Есть раненые среди мирных граждан.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 425-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине, Карта
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