Война в Украине

Илья Нежигай, редактор ленты
Обстрел Россией Херсона и Сырский в Бахмуте: 425-й день войны
24 апреля, 0:33
Во время сирены в Краматорске раздались взрывы
В Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные жители в чатах Telegram-каналов.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
Пользователи пишут, что прозвучало по меньшей мере два взрыва.
Сейчас со стороны властей или военных нет комментариев относительно информации о взрывах.
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