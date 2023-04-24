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Илья Нежигай, редактор ленты

Обстрел Россией Херсона и Сырский в Бахмуте: 425-й день войны

Обстрел Россией Херсона и Сырский в Бахмуте: 425-й день войны
24 апреля, 0:33

Во время сирены в Краматорске раздались взрывы

В Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители в чатах Telegram-каналов.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Пользователи пишут, что прозвучало по меньшей мере два взрыва.

Сейчас со стороны властей или военных нет комментариев относительно информации о взрывах.

Война в Украине
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