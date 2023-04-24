Война в Украине

24 апреля, 0:33

Во время сирены в Краматорске раздались взрывы

В Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители в чатах Telegram-каналов.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Пользователи пишут, что прозвучало по меньшей мере два взрыва.

Сейчас со стороны властей или военных нет комментариев относительно информации о взрывах.