Поражение России – гарантия нормальной жизни: Кулеба призвал ускорить поставки оружия

Поражение России является гарантией нормальной жизни для Европы, безопасность которой зависит от скорости и объемов поставки оружия. Важно также предоставление боеприпасов украинским военным для восстановления территориальной целостности нашего государства и справедливого мира.

Об этом во время Совета министров иностранных дел ЕС заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

– Поражение России – это гарантия нормальной жизни для Европы. Сейчас нет никакой более важной задачи. Для достижения этого Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее, – говорит министр.

Он отметил, что самые высокие шансы на победу у той стороны, которая обладает лучшей логистикой, в связи с чем ЕС должен ускорить поставки Украины, чтобы обеспечить определяющее преимущество нашей страны на поле боя.

– У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений. Эта цель сейчас зависит от скорости ваших решений и их реализации. Давайте уберем все бумажные стены. Преодолеем все процедурные препятствия. Ускорим каждый процесс. Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины, – говорит Кулеба.

В частности, министр перечислил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные нужды.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе Украине необходимо больше бронированной техники, танков, артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов. Важно укрепить ПВО Украины, интегрировать ее с соседними странами ЕС, а также сделать возможным предоставление Украине боевой авиации и безотлагательно начать обучение украинских пилотов на F-16.

По мнению Кулебы, в среднесрочной перспективе нужно увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продлить и расширить программы обучения для украинских военных, увеличить объемы производства боеприпасов и покрыть потребности ВСУ.

А в долгосрочной перспективе важно фокусироваться на развитии общей политики обороны, которая будет включать Украину как неотъемлемую составляющую.

Источник : МИД

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.