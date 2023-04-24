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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Поразка Росії – гарантія нормального життя: Кулеба закликав прискорити поставки зброї

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Поразка Росії є гарантією нормального життя для Європи, безпека якої залежить від швидкості й обсягів постачання зброї. Важливим також є надання боєприпасів українським військовим для відновлення територіальної цілісності нашої держави та справедливого миру.

Про це під час Ради міністрів закордонних справ ЄС заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

– Поразка Росії – це гарантія нормального життя для Європи. Нині немає жодного важливішого завдання. Для його досягнення Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, і все це має бути доставлене якомога швидше, – каже міністр.

Він зазначив, що найвищі шанси на перемогу має та сторона, яка володіє кращою логістикою, у зв’язку з чим ЄС повинен пришвидшити поставки України, аби забезпечити визначальну перевагу нашої країни на полі бою.

– У нас спільна стратегічна мета: забезпечити мир у Європі для майбутніх поколінь. Ця мета нині залежить від швидкості ваших рішень та їхнього втілення. Давайте приберемо всі паперові стіни. Подолаємо всі процедурні перешкоди. Пришвидшимо кожен процес. Знищимо будь-які затримки на шляху між рішенням про надання зброї та її прибуттям на кордон України, – говорить Кулеба.

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Зокрема міністр перелічив короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби.

Він зауважив, що у короткостроковій перспективі Україні необхідно більше броньованої техніки, танків, артилерійських систем, далекобійної артилерії та боєприпасів. Важливо зміцнити ППО України, інтегрувати її із сусідніми країнами ЄС, а також уможливити надання Україні бойової авіації й невідкладно розпочати навчання українських пілотів на F-16.

На думку Кулеби, у середньостроковій перспективі потрібно збільшити пропускну здатність логістичних і ремонтних хабів, продовжити й розширити програми навчання для українських військових, збільшити обсяги виробництва боєприпасів й покрити потреби ЗСУ.

А у довгостроковій перспективі важливо фокусуватися на розвитку спільної політики оборони, яка включатиме Україну як невід’ємну складову.

Джерело: МЗС
Війна в Україні, Військова техніка, Дмитро Кулеба, МЗС, Російська агресія, Росія
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