В оккупированном Бердянске Запорожской области захватчики заставляют гражданских медиков, кто получил российский паспорт, становиться на воинский учет.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя.

Если кто-то отказывается становиться на воинский учет, им угрожают им потерей рабочих мест.

Врачам говорят, что в случае необходимости их мобилизуют и отправят на фронт для оказания медицинской помощи врагу.

Ранее сообщалось, что медицинских работников заставляют сдавать кровь.

А еще захватчики продолжают воровать украинский урожай — в Бердянске зерно грузят на вражеские суда и вывозят.

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