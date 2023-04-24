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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіянам катастрофічно не вистачає медперсоналу на полі бою – Генштаб

Бердянськ

В окупованому Бердянську Запорізької області загарбники змушують цивільних медиків, хто отримав російський паспорт, ставати на військовий облік.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою.

Якщо хтось відмовляється ставати на військовий облік, їм погрожують їм втратою робочих місць.

Лікарям кажуть, що у разі потреби їх мобілізують та відправлять на фронт для надання медичної допомоги ворогу.

Раніше повідомлялося, що медичних працівників змушують здавати кров.

А ще загарбники продовжують красти український врожай – у Бердянську зерно вантажать на ворожі судна і вивозять.

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