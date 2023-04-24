В британской разведке рассказали, зачем оккупанты заставляют украинцев принимать паспорта РФ

Оккупанты заставляют население на временно оккупированных украинских территориях принимать паспорта России. Это делается, чтобы представить вторжение “успешным”.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Указано, что жителей Херсонской области предупредили, что те, кто не согласятся на российский паспорт до 1 июня 2023 года, будут “депортированы”, а их имущество конфисковано.

Россия использует свои паспорта как инструмент “русификации” оккупированных территорий, как в Донецкой и Луганской областях до полномасштабного вторжения в 2022 году.

— Россия, вероятно, ускоряет интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократическую систему РФ, чтобы подать вторжение как успешное, особенно накануне президентских выборов в 2024 году, — добавляют в британской разведке.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что россияне заставляют жителей временно оккупированной части Херсонской области получать российские паспорта, ставя перед выбором получать жилье или нет.

Источник: Минобороны Великобритании

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