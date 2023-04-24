Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

В британской разведке рассказали, зачем оккупанты заставляют украинцев принимать паспорта РФ

російські паспорти
Фото: Depositphotos

Оккупанты заставляют население на временно оккупированных украинских территориях принимать паспорта России. Это делается, чтобы представить вторжение “успешным”.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Указано, что жителей Херсонской области предупредили, что те, кто не согласятся на российский паспорт до 1 июня 2023 года, будут “депортированы”, а их имущество конфисковано.

Россия использует свои паспорта как инструмент “русификации” оккупированных территорий, как в Донецкой и Луганской областях до полномасштабного вторжения в 2022 году.

— Россия, вероятно, ускоряет интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократическую систему РФ, чтобы подать вторжение как успешное, особенно накануне президентских выборов в 2024 году, — добавляют в британской разведке.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что россияне заставляют жителей временно оккупированной части Херсонской области получать российские паспорта, ставя перед выбором получать жилье или нет.

Источник: Минобороны Великобритании

Война в Украине, Паспорт, Россия, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Всеобщая мобилизация в Украине 2023: как проходит и будут ли изменения
Військовий, мобілізація
Буданов дал прогноз относительно вероятности ядерного удара РФ при освобождении Крыма
Ядерний удар
РФ может привлечь Черноморский флот для отражения контрнаступления ВСУ — ISW
ЧФ РФ
Утренние взрывы в Севастополе: 425-й день войны
В британской разведке рассказали, зачем оккупанты заставляют украинцев принимать паспорта РФ
Буданов рассказал о возможной реакции российской пропаганды на возвращение Крыма
В британской разведке рассказали, зачем оккупанты заставляют украинцев принимать паспорта РФ
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
В британской разведке рассказали, зачем оккупанты заставляют украинцев принимать паспорта РФ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
В британской разведке рассказали, зачем оккупанты заставляют украинцев принимать паспорта РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
В британской разведке рассказали, зачем оккупанты заставляют украинцев принимать паспорта РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
В британской разведке рассказали, зачем оккупанты заставляют украинцев принимать паспорта РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь