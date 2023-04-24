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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У британській розвідці розповіли, навіщо окупанти змушують українців приймати паспорти РФ

російські паспорти
Фото: Depositphotos

Окупанти змушують населення на тимчасово окупованих українських територіях приймати паспорти Росії. Це робиться, щоб представити вторгнення “успішним”.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що мешканців Херсонщини попередили, що ті, хто не погодяться на російський паспорт до 1 червня 2023 року, будуть “депортовані”, а їхнє майно конфісковане.

Росія використовує свої паспорти як інструмент “русифікації” окупованих територій , як на Донеччині та Луганщині до повномасштабного вторгнення у 2022 році.

– Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України до бюрократичної системи РФ, щоб подати вторгнення як успішне, особливо напередодні президентських виборів у 2024 році, – додають у британській розвідці.

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни змушують мешканців тимчасово окупованої частини Херсонської області отримувати російські паспорти, ставлячи перед вибором – отримувати житло чи ні.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Війна в Україні, Паспорт, Росія, Херсонська область
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