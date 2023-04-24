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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Украина приближается к обмену пленными в формате “всех на всех” – Буданов

Украина приближается к обмену пленными в формате “всех на всех” – Буданов

Украина работает над обменом пленными со страной-агрессором РФ в формате “всех на всех” и уже приближается к тому, чтобы это произошло.

Об этом рассказал в интервью руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

– Да, мы в принципе приближаемся к этому, — подчеркнул Буданов, отвечая на вопрос, насколько реален обмен “всех на всех” и проговаривается ли этот вопрос.

Он напомнил, что Украина уже освободила из плена более 2,2 тыс. человек. Буданов назвал такие обмены беспрецедентными, поскольку они происходят во время полномасштабной войны, а не после завершения боев.

– По состоянию на сейчас уже обменяно более 2 200 человек. Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены происходят после завершения боевых действий и никак не во время, – объяснил руководитель ГУР.

Как известно, последний большой обмен пленными состоялся 16 апреля, на Пасху. Тогда удалось освободить из российского плена еще 130 украинских воинов.

По данным Министерства обороны Украины, после полномасштабного вторжения РФ в Украину удалось вернуть не менее 2 235 человек.

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Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Источник: РБК-Украина
Война в Украине, Кирилл Буданов, Обмін полоненими, Російська агресія
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