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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

86% военных, вернувшихся из российского плена, жестоко пытали — омбудсмен

Дмитро Лубінець
Фото: УНИАН

По данным Офиса уполномоченного по правам человека 86% украинских военных, которых удалось вернуть из российского плена, подвергались жестоким издевательствам и пыткам.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что после каждого возвращения украинских героев и героинь домой с ними работают различные специалисты: психологи, медики и реабилитологи. Они фиксируют физическое и психологическое состояние военных.

– Мы по каждому возвращенному военнослужащему открываем свои производства. Фиксируем факты, которые показывают недостойное обращение с военнопленными.

По нашим данным 86% тех, кто вернулся из плена прямо заявили о прямых физических пытках. Это кстати установили не только мы, но и международная миссия по правам человека, международная организация объединенных наций, у них примерно такие же цифры, – рассказал Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен не стал вдаваться в подробности, каким именно пыткам подвергаются украинские военные в плену, потому что по его словам, россияне отслеживают и просматривают интервью наших военных и чиновников, и после этого начинают еще больше издеваться над теми, кто до сих пор находится в российских тюрьмах.

Напомним, за девять месяцев украинская сторона получила несколько десятков видео с жестокими издевательствами и казнями военных ВСУ. Россияне целенаправленно снимают и выкладывают в сеть видео издевательств и пыток украинских бойцов, чтобы поддерживать “градус антиукраинской истерии” внутри самой России, а также, чтобы мотивировать своих военных.

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Источник: Украинская правда
Война в Украине, Дмитрий Лубинец, Обмін полоненими, Російська агресія
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