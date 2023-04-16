В Украину удалось вернуть 2 235 человек из плена после вторжения РФ — Минобороны

После полномасштабного вторжения РФ в Украину удалось вернуть домой по меньшей мере 2 235 человек. Во время последнего обмена на Пасху еще 130 украинских защитников удалось освободить из российского плена.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что тема обмена пленными требует тишины ради безопасности украинских военных, находящихся во вражеских местах неволи.

Она рассказала, что Украина с 24 февраля 2022 года впервые организовала процесс обмена и обращения с военнопленными в полном соответствии с нормами международного права.

Этот процесс стал полностью официальным и открытым, насколько позволяет безопасность. Весной 2022 года приняли все необходимые законы, постановления, приказы, запустили цивилизованный государственный механизм обмена.

А уже в марте 2022 года правительство создало Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки Министерства обороны, который координирует деятельность более 10 государственных учреждений.

Маляр рассказала, что вскоре были созданы условия для содержания военнопленных врага с соблюдением всех требований Женевских конвенций, урегулирована логистика с момента задержания до доставки в лагерь. В этом процессе участвуют несколько силовых ведомств и ответственность каждого закреплена нормативно.

По актуальным данным, на Пасху состоялся обмен пленными — еще 130 украинских воинов удалось освободить из российского плена. Большинство военных защищали Украину на Бахмутском и Соледарском направлениях, а также в Запорожской, Херсонской, Луганской областях.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.