Войска РФ второй день подряд не проводили наступательных действий в Луганской области — ОВА

Российские войска несколько дней не проводят наступательных действий в Луганской области, при этом они продолжают обстреливать населенные пункты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

— Второй день подряд россияне не проводили наступательных действий на нашем участке фронта. Впрочем, наши военные ожидают любых вариантов развития событий. Они наготове каждую минуту. В то же время, не прекращается обстрел населенных пунктов, расположенных рядом с линией фронта, — написал он.

Указано, что россияне по-прежнему применяют артиллерию различных типов, а также авиацию, в частности, сбрасывают крылатые авиационные бомбы.

Так, за прошедшие сутки оккупанты открывали огонь в сторону Новоселовского, Макеевки, Невского, Белогоровки и Дибровы.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российское командование любой ценой хочет захватить Бахмут до начала контрнаступления Сил обороны Украины.

Источник: Луганская ОВА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.