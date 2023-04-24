Війська РФ другий день поспіль не проводили наступальних дій на Луганщині – ОВА

Російські війська кілька днів не проводять наступальних дій на Луганщині, водночас вони продовжують обстрілювати населені пункти.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор.

– Другий день поспіль росіяни не проводили наступальних дій на нашій ділянці фронту. Втім, наші військові очікують будь-яких варіантів розвитку подій. Вони напоготові щохвилини. Водночас не припиняється обстріл населених пунктів, розташованих поряд з лінією фронту, – написав він.

Зазначено, що росіяни, як і раніше, застосовують артилерію різних типів, а також авіацію, зокрема, скидають крилаті авіаційні бомби.

Так, минулої доби окупанти відкривали вогонь у бік Новоселівського, Макіївки, Невського, Білогорівки та Діброви.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російське командування будь-що хоче захопити Бахмут до початку контрнаступу Сил оборони України.

Джерело: Луганська ОВА

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