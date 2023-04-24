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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Приняли к сведению: в Берлине отреагировали на требование Украины увеличить помощь

Приняли к сведению: в Берлине отреагировали на требование Украины увеличить помощь
Фото: Getty Images

В Берлине приняли во внимание слова заместителя министра иностранных дел Украины, экс-посла в ФРГ Андрея Мельника о необходимости увеличить военную помощь Украине.

Об этом во время брифинга заявил спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

– Мы приняли во внимание это требование. Федеральное правительство, как и многие другие страны Европы и евроатлантического сообщества, поддерживает Украину в соответствии с возможностями: политически, финансово, гуманитарно, а также оружием. Мы делаем то, что в наших силах, – говорит он.

Напомним, что накануне Мельник заявил, что Украина благодарна союзникам за оказанную военную помощь, однако чтобы закончить войну в этом году, ВСУ нужно в 10 раз больше оружия.

Война в Украине, Военная техника, Німеччина
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