Взяли до уваги: у Берліні відреагували на вимогу України збільшити допомогу

У Берліні взяли до уваги слова заступника міністра закордонних справ України, експосла у ФРН Андрія Мельника щодо необхідності збільшити військову допомогу Україні.

Про це під час брифінгу заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

– Ми взяли до уваги цю вимогу. Федеральний уряд, як і багато інших країн Європи та євроатлантичної спільноти, підтримує Україну відповідно до можливостей: політично, фінансово, гуманітарно, а також зброєю. Ми робимо те, що в наших силах, – каже він.

Нагадаємо, що напередодні Мельник заявив, що Україна вдячна союзникам за надану військову допомогу, однак щоб закінчити війну цього року, ЗСУ потрібно у 10 разів більше зброї.

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