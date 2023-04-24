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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Угрозы со стороны Беларуси на данный момент нет – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Угрозы атаки со стороны Беларуси на сегодняшний день отсутствуют.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Житомире.

— Я считаю, что на сегодня, именно на сегодня, в соответствии со всеми данными, которые у меня есть, угрозы в этом направлении (со стороны Беларуси, –  Ред.) нет, — заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов об обороноспособности региона и ситуации на границе с Беларусью.

Кроме того, он рассказал, что во время заседаний Ставки верховного главнокомандующего периодически рассматриваются вопросы обороны в регионах. Однако детальной огласке они не подлежат.

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— В рамках заседаний Ставки рассматриваются вопросы обороны в регионах. Это очень важно для нас. Мы публично не очень коммуницируем по этому поводу, потому что я считаю, что мы не должны готовить нашего врага, где бы и на территории какого бы государства они не были б, — говорит Зеленский.

Беларусь, Война в Украине, Владимир Зеленский
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