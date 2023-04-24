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Загрози з боку Білорусі наразі немає – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Загрози атаки з боку Білорусі на сьогоднішній день відсутні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі.

– Я вважаю, що на сьогодні, саме на сьогодні, відповідно до всіх даних, які я маю, загрози в цьому напрямку (з боку Білорусі, – Ред.) немає, – заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів про обороноздатність регіону та ситуації на кордоні з Білоруссю.

Крім того він розповів, що під час засідань Ставки верховного головнокомандувача періодично розглядаються питання оборони в регіонах. Однак детального розголосу вони не підлягають.

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– У рамках засідань Ставки розглядаються питання оборони у регіонах. Це дуже важливо для нас. Ми публічно не дуже комунікуємо з цього приводу, тому що я вважаю, що ми не повинні готувати нашого ворога, де б і на території якої держави вони не були б, – каже Зеленський.

Білорусь, Війна в Україні, Володимир Зеленський
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