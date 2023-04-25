Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ увеличила количество кораблей в Черном море – ВМС ВСУ
Утром 25 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся семь российских кораблей.
Среди них – два носителя крылатых ракет типа Калибр общим залпом до восьми ракет.
К слову, еще вчера Военно-морские силы ВСУ фиксировали там четыре корабля.
В Азовском море на данный момент дежурит один вражеский корабль.
В Средиземном море сосредоточено до четырех вражеских кораблей.
Среди них – три носителя крылатых ракет типа Калибр.
Общий залп может составлять до 28 ракет.
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Источник: ВМС ВСУ
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