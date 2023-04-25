Утром 25 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся семь российских кораблей.

Среди них – два носителя крылатых ракет типа Калибр общим залпом до восьми ракет.

К слову, еще вчера Военно-морские силы ВСУ фиксировали там четыре корабля.

В Азовском море на данный момент дежурит один вражеский корабль.

В Средиземном море сосредоточено до четырех вражеских кораблей.

Среди них – три носителя крылатых ракет типа Калибр.

Общий залп может составлять до 28 ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ

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