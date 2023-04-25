РФ збільшила кількість кораблів у Чорному морі – ВМС ЗСУ

Уранці 25 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів.

Серед них – два носії крилатих ракет типу Калібр загальним залпом до восьми ракет.

До слова, ще вчора Військово-морські сили ЗСУ фіксували там чотири кораблі.

В Азовському морі наразі чергує один ворожий корабель.

У Середземному морі зосереджено до чотирьох ворожих кораблів.

Серед них – три носії крилатих ракет типу Калібр.

Загальний залп може становити до 28 ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 426-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ

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