Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Масштабы катастрофы могут превысить аварию на ЧАЭС. Шмыгаль призвал к демилитаризации ЗАЭС

Масштабы катастрофы могут превысить аварию на ЧАЭС. Шмыгаль призвал к демилитаризации ЗАЭС
Фото: Getty Images

Действия российских войск на оккупированной Запорожской атомной электростанции могут привести к катастрофе, более масштабной, чем авария в Чернобыле.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что 37 лет назад Украина и мир столкнулись с одной из крупнейших техногенных катастроф — аварией на Чернобыльской АЭС.

Премьер отметил, что замалчивание и ложь советского тоталитарного режима о трагедии привели к ужасным последствиям, которые вышли далеко за пределы современной Украины. В целом пострадало почти 5 млн человек.

— Сегодня варварские атаки России вблизи атомных объектов Украины, оккупация Запорожской АЭС и превращение ее в военную базу ставят мир под угрозу новой катастрофы, чьи масштабы могут превысить аварию на ЧАЭС, — говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что каждая цивилизованная страна должна помнить события и последствия 26 апреля 1986 года, чтобы решительно бороться с российским ядерным террором настоящего.

Он призвал демилитаризировать Запорожскую АЭС и ввести санкции против всей атомной отрасли РФ.

Читайте также
Авария на ЧАЭС усилила недовольство Москвой и стала началом распада СССР — политолог
ЧАЕС Горбачов

Источник: Денис Шмыгаль

АЕС, Война в Украине, Денис Шмыгаль, Запорожская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина эвакуировала большинство жителей от границ с РФ и Беларусью
Кордон України
Такая война не решится за сутки-двое или одним контрнаступлением — Подоляк
Масштабы катастрофы могут превысить аварию на ЧАЭС. Шмыгаль призвал к демилитаризации ЗАЭС
Оккупанты вырыли траншеи вдоль левого берега Днепра: кадры со спутника
Масштабы катастрофы могут превысить аварию на ЧАЭС. Шмыгаль призвал к демилитаризации ЗАЭС
СБУ задержала двух коллаборанток с Херсонщины, которые скрывались от следствия
СБУ
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 26.04.2023
карта бойових дій 2023
Видео
Общество
Лисовый назвал список дисциплин, которые точно останутся в школе

Министр образования и науки Оксен Лисовый назвал ключевые школьные дисциплины, которые не будут сокращены в школах.

Малиновская Ангелина, Яна Брензей
Споры и сомнения: в ЕС не спешат помогать Украине снарядами
Масштабы катастрофы могут превысить аварию на ЧАЭС. Шмыгаль призвал к демилитаризации ЗАЭС
Хвастаются убийствами и издеваются: как россияне запугивают украинцев
Полон
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (25.04.2023)
Масштабы катастрофы могут превысить аварию на ЧАЭС. Шмыгаль призвал к демилитаризации ЗАЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (24.04.2023)
Масштабы катастрофы могут превысить аварию на ЧАЭС. Шмыгаль призвал к демилитаризации ЗАЭС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь