Масштабы катастрофы могут превысить аварию на ЧАЭС. Шмыгаль призвал к демилитаризации ЗАЭС

Действия российских войск на оккупированной Запорожской атомной электростанции могут привести к катастрофе, более масштабной, чем авария в Чернобыле.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что 37 лет назад Украина и мир столкнулись с одной из крупнейших техногенных катастроф — аварией на Чернобыльской АЭС.

Премьер отметил, что замалчивание и ложь советского тоталитарного режима о трагедии привели к ужасным последствиям, которые вышли далеко за пределы современной Украины. В целом пострадало почти 5 млн человек.

— Сегодня варварские атаки России вблизи атомных объектов Украины, оккупация Запорожской АЭС и превращение ее в военную базу ставят мир под угрозу новой катастрофы, чьи масштабы могут превысить аварию на ЧАЭС, — говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что каждая цивилизованная страна должна помнить события и последствия 26 апреля 1986 года, чтобы решительно бороться с российским ядерным террором настоящего.

Он призвал демилитаризировать Запорожскую АЭС и ввести санкции против всей атомной отрасли РФ.

Источник: Денис Шмыгаль

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