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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Масштаби катастрофи можуть перевищити аварію на ЧАЕС. Шмигаль закликав до демілітаризації ЗАЕС

Масштаби катастрофи можуть перевищити аварію на ЧАЕС. Шмигаль закликав до демілітаризації ЗАЕС
Фото: Getty Images

Дії російських військ на окупованій Запорізькій атомній електростанції можуть призвести до катастрофи, масштабнішої, ніж аварія у Чорнобилі.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що 37 років тому Україна та світ зіштовхнулися з однією з найбільших техногенних катастроф — аварією на Чорнобильській АЕС.

Прем’єр зазначив, що замовчування й брехня радянського тоталітарного режиму про трагедію призвели до жахливих наслідків, які вийшли далеко за межі сучасної України. Загалом постраждало майже 5 млн людей.

– Сьогодні варварські атаки Росії поблизу атомних об’єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи, чиї масштаби можуть перевищити аварію на ЧАЕС, – йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що кожна цивілізована країна має пам’ятати події та наслідки 26 квітня 1986 року, аби рішуче боротися з російським ядерним терором сьогодення.

Він закликав демілітаризувати Запорізьку АЕС та ввести санкції проти всієї атомної галузі РФ.

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Джерело: Денис Шмигаль

АЕС, Війна в Україні, Денис Шмигаль, Запорізька область
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