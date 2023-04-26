Обучение онлайн не способствует социализации, поэтому важно как можно быстрее вернуть учащихся в школы, где это позволяет ситуация.

Об этом в интервью рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой.

— Учеба в онлайне в течение длительного времени лишает подростков живого общения, мы рискуем получить поколение молодежи, которая не социализировалась и не сформировала целый ряд мягких навыков. Поэтому наша задача — как можно скорее вернуть детей в школы там, где позволяет ситуация с безопасностью, — рассказал Оксен Лисовой.

Оксен Лисовой отметил, что существуют и инфраструктурные проблемы, в частности, обустройство укрытий в школах, поэтому срочным вопросом является решение проблемы финансирования образовательной субвенции на их обустройство.

Также, по словам Лисового обучение офлайн оказывает влияние на экономику: в городах и селах, где работают школы, остаются родители учеников и развивают общину.

Источник: Освитория

Фото: Оксен Лисовой

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