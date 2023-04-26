У самой старшей матери Украины Подвербной забрали 12-летнюю дочь

Городской совет Чернигова принял решение немедленно отобрать ребенка у Валентины Подвербной, женщины, которая является самой пожилой матерью Украины.

Такое решение связано с угрозой для жизни девочки, о чем на заседании исполкома горсовета заявил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако.

Причиной также называлось сообщение от якобы дочери Валентины Подвербной, 12-летней Анны-Марии, которая заявила, что ее мать издевается над ней как физически, так и психологически.

Среди издевательств Анна-Мария указывала на побои со стороны матери, нанесение царапин, крики, нецензурные выражения, травлю и запреты на гигиенические процедуры.

В ювенальной полиции отреагировали на сообщение и забрали ребенка в больницу.

Старейшая мать в Украине

Валентина Подвербная получила статус старейшей матери в Украине в феврале 2011 года, когда родила дочь благодаря искусственному оплодотворению.

— Когда я ехала, собирала, было 12 тысяч. А потом после 12 тысяч стало 25 тысяч. Сама откладывала. У меня села, огорода, дачи нет. Я на картошке с маслом сидела, откладывала деньги, — рассказывала тогда Валентина.

Впоследствии женщина стала избегать общения с прессой.

По словам начальницы горуправления службы по делам детей Черниговского горсовета Елены Зинченко, Подвербная и ее дочь постоянно были под контролем службы, а из школы были обращения касательно поведения девочки.

— Мы все время отслеживали ситуацию с учебным заведением, с больницами, как мать лечит ребенка, были у нее дома неоднократно, проводили обследование. Угрозы жизни и здоровью ребенка не было, — приводит сообщение Зинченко Суспільне.

Первые жалобы на насилие

С ноября 2022-го семья находится на учете службы, поскольку ювенальная полиция составили на Валентину Подвербную два административных протокола. Один — за невыполнение родительских обязанностей, другой — за психологическое насилие. В январе этого года в Новозаводском суде Чернигова дело рассматривали в закрытом режиме. В марте суд закрыл дело, поскольку не увидел в действиях женщины состава правонарушения.

Уже 24 апреля 2023 года в Instagram появились сообщения от аккаунта, который представляется дочерью Валентины Подвербной Анной-Марией, где утверждается, что мать издевается над ней. Также присутствуют фразы о том, что Подвербная хочет довести дочь до самоубийства.

— Полиция немедленно отреагировала на увиденное и прибыла на место происшествия вместе с соответствующими службами. В ходе проверки было установлено, что ребенок находится в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и подвергается домашнему насилию. Со стороны матери отсутствует надлежащая забота о развитии ребенка и его здоровье, — говорит пресс-секретарь Нацполиции области Наталья Слабеняк.

В общении со службами Анна-Мария подтвердила информацию, которую писала в Instagram и попросила, чтобы ее забрали от матери.

— Ребенок в разговоре подтвердила то, что мать действительно выполняет такие действия, которые ей не нравятся, и она может совершить самоубийство. Это было при маме в квартире, при представителях, — говорит Елена Зинченко.

Зинченко добавила, что было принято решение, что ребенка надо отбирать, после чего был составлен акт оценки уровня безопасности, в соответствии с которым ребенка забрали и привезли в детскую больницу.

Что будет с ребенком?

По словам Елены Зинченко, при осмотре врачи не обнаружили на теле девочки следов физического насилия, но она все же будет и в дальнейшем находиться в больнице.

Решение исполкома об отобрании ребенка должно быть передано в суд, который будет решать дальнейшую судьбу Анны-Марии.

Как пишет Суспільне, если примут решение отобрать ребенка от матери, то Анне-Марие будет установлен статус ребенка лишенного родительской опеки и она может устраиваться под опеку, в приемную семью, детские дома семейного типа, интернатные учреждения, любую форму воспитания семейного, кроме усыновления.

Также служба будет наблюдать за матерью девочки, будет ли она интересоваться ее судьбой. Свою позицию Валентина Подвербная может отстаивать в суде.

По словам пресс-секретаря Нацполиции области, на Валентину Подвербную составили два админпротокола — по ч. 1 статьи 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и по ч.1 статьи 173 с примечанием 2 (совершение домашнего насилия) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото: Снимок с видео / Суспільне Чернігів

Источник : Суспільне

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