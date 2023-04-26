Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Україна
Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

Потрібно повернути дітей до офлайн навчання в школах, де це безпечно – Лісовий

Оксен Лісовий

Навчання онлайн не сприяє соціалізації, тому важливо якомога швидше повернути учнів до шкіл, де це дозволяє безпекова ситуація.

Про це в інтерв’ю порталу Освіторія розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Укрінформ.

– Навчання в онлайні протягом тривалого часу позбавляє підлітків живого спілкування, ми ризикуємо отримати покоління молоді, яка не соціалізувалася і не сформувала цілу низку м’яких навичок. Тому наше завдання — якомога швидше повернути дітей до шкіл там, де дозволяє безпекова ситуація, – розповів Оксен Лісовий.

Оксен Лісовий зауважив, що існують і інфраструктурні проблеми, зокрема облаштування укриттів у школах, тому терміновим питанням є вирішення проблеми фінансування освітньої субвенції на їх облаштування.

Також, за словами Лісового, навчання офлайн має вплив на економіку: у містах і селах, де працюють школи, залишаються батьки учнів і розвивають громаду.

Читайте також
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Потрібно повернути дітей до офлайн навчання в школах, де це безпечно – Лісовий

Джерело: Освіторія

Фото: Оксен Лісовий

Школа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Лісовий розповів, від чого має залежати зарплата педагога
освіта, викладач у школі
Графік НМТ 2023: календар проведення тестування для абітурієнтів
НМТ
Коли літні канікули 2023 в Україні та скільки часу вони триватимуть
Школа
Перехід шкіл на 12-річне навчання з 2024 року: в Міносвіти назвали переваги
Школа, навчання, освіта
Українські школи в Польщі: в яких містах можна здобути українську освіту та що знадобиться
Школа, навчання, освіта
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами
Потрібно повернути дітей до офлайн навчання в школах, де це безпечно – Лісовий
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Полон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.04.2023)
Потрібно повернути дітей до офлайн навчання в школах, де це безпечно – Лісовий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.04.2023)
Потрібно повернути дітей до офлайн навчання в школах, де це безпечно – Лісовий
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь