Потрібно повернути дітей до офлайн навчання в школах, де це безпечно – Лісовий

Навчання онлайн не сприяє соціалізації, тому важливо якомога швидше повернути учнів до шкіл, де це дозволяє безпекова ситуація.

Про це в інтерв’ю порталу Освіторія розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Укрінформ.

– Навчання в онлайні протягом тривалого часу позбавляє підлітків живого спілкування, ми ризикуємо отримати покоління молоді, яка не соціалізувалася і не сформувала цілу низку м’яких навичок. Тому наше завдання — якомога швидше повернути дітей до шкіл там, де дозволяє безпекова ситуація, – розповів Оксен Лісовий.

Оксен Лісовий зауважив, що існують і інфраструктурні проблеми, зокрема облаштування укриттів у школах, тому терміновим питанням є вирішення проблеми фінансування освітньої субвенції на їх облаштування.

Також, за словами Лісового, навчання офлайн має вплив на економіку: у містах і селах, де працюють школи, залишаються батьки учнів і розвивають громаду.

Джерело: Освіторія

Фото: Оксен Лісовий

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