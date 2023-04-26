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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сім’я агентів російської воєнної розвідки проведе 15 років за ґратами – СБУ

Сім’я агентів російської воєнної розвідки проведе 15 років за ґратами – СБУ
Фото: СБУ

СБУ зібрала докази вини ще двох зрадників, які передавали окупантам розвіддані про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки.

Зазначено, що обох ворожих поплічників було затримано у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Суд призначив їм по 15 років тюрми.

Зловмисниками є подружжя з міста Часів Яр. При цьому чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях так званої “ДНР”.

Влітку минулого року пара дистанційно вийшла на заступника командира російського розвідувального батальйону Спарта, який брав участь у бойових діях на східному фронті. У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України.

За вказівкою агресора вони збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення українських захисників у прифронтовій лінії. Насамперед вони намагались розшукати склади зі зброєю та боєприпасами українських військ.

Отримані відомості російські агенти передавали окупантам через мережу “зв’язкових” воєнної розвідки РФ на захопленій частині Донецької області. Для комунікації використовували закриті чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох поплічників агресора винними за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Джерело: СБУ
Розвідка, СБУ
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