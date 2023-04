В годовщину катастрофы на ЧАЭС гендиректор МАГАТЭ поговорил с Зеленским

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС, 26 апреля, имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, о чем сообщил в своем Twitter.

Он заверил главу государства, что МАГАТЭ в дальнейшем будет пытаться договориться о создании безопасной зоны на Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими оккупантами.

— Имел честь пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС и рассказать ему о программе медицинской помощи МАГАТЭ для персонала на всех украинских атомных электростанциях. Мы продолжаем наши усилия по защите Запорожской АЭС, — написал Гросси.

Honoured to speak with ???????? President @ZelenskyyUa on the 37th anniversary of the accident at Chornobyl & announce to him an @iaeaorg programme of medical assistance for personnel at all #Ukraine Nuclear Power plants (NPPs). We continue our efforts to protect the #Zaporizhzhya NPP. pic.twitter.com/hpCVe7PSa3

