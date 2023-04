Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС, 26 квітня, мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, про що повідомив у своєму Twitter.

Він запевнив главу держави, що МАГАТЕ надалі намагатиметься домовитися про створення безпечної зони на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими окупантами.

– Мав честь поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським у 37-мі роковини аварії на Чорнобильській АЕС і розповісти йому про програму медичної допомоги МАГАТЕ для персоналу на всіх українських атомних електростанціях. Ми продовжуємо наші зусилля щодо захисту Запорізької АЕС, – написав Гроссі.

Honoured to speak with ???????? President @ZelenskyyUa on the 37th anniversary of the accident at Chornobyl & announce to him an @iaeaorg programme of medical assistance for personnel at all #Ukraine Nuclear Power plants (NPPs). We continue our efforts to protect the #Zaporizhzhya NPP. pic.twitter.com/hpCVe7PSa3

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 26, 2023