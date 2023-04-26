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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У річницю катастрофи на ЧАЕС гендиректор МАГАТЕ поговорив із Зеленським

Рафаель Гроссі

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС, 26 квітня, мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, про що повідомив у своєму Twitter.

Він запевнив главу держави, що МАГАТЕ надалі намагатиметься домовитися про створення безпечної зони на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими окупантами.

– Мав честь поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським у 37-мі роковини аварії на Чорнобильській АЕС і розповісти йому про програму медичної допомоги МАГАТЕ для персоналу на всіх українських атомних електростанціях. Ми продовжуємо наші зусилля щодо захисту Запорізької АЕС, – написав Гроссі.

З 18 січня 2023 року на Чорнобильській атомній електростанції працює постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

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Фото: Rafael Grossi

АЕС, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Запорізька область, МАГАТЕ, ЧАЕС, Чорнобильська АЕС, Чорнобильська катастрофа
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