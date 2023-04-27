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Марта Бондаренко, редактор ленты

Подорвался на мине: в Новой Каховке погиб российский пропагандист Тветинский

Сергій Тветинський пропагандист

26 апреля в оккупированной Новой Каховке Херсонской области подорвался на мине и погиб 61-летний российский пропагандист и адвокат Сергей Тветинский.

Об этом сообщает ряд источников.

В частности, в Telegram-канале группы Информационное сопротивление сообщается, что Тветинский был руководителем общественной партии Справедливая Россия — За правду в Херсонской области.

Он также входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако приостановил свой адвокатский статус с июля 2022 года, и полностью посвятил себя пропаганде и партийной работе.

Российский Telegram-канал Zа праѵду также подтвердил гибель Тветинского.

Война в Украине, Мелітополь
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