Марта Бондаренко, редактор ленты
Подорвался на мине: в Новой Каховке погиб российский пропагандист Тветинский
26 апреля в оккупированной Новой Каховке Херсонской области подорвался на мине и погиб 61-летний российский пропагандист и адвокат Сергей Тветинский.
Об этом сообщает ряд источников.
В частности, в Telegram-канале группы Информационное сопротивление сообщается, что Тветинский был руководителем общественной партии Справедливая Россия — За правду в Херсонской области.
Он также входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако приостановил свой адвокатский статус с июля 2022 года, и полностью посвятил себя пропаганде и партийной работе.
Российский Telegram-канал Zа праѵду также подтвердил гибель Тветинского.
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