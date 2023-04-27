Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Підірвався на міні: у Новій Каховці загинув російський пропагандист Тветинський
26 квітня в окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвався на міні й загинув 61-річний російський пропагандист і адвокат Сергій Тветинський.
Про це повідомляє низка джерел.
Зокрема, у Telegram-каналі групи Інформаційний спротив повідомляється, що Тветинський був керівником громадської партії Справедлива Росія – За правду в Херсонській області.
Він також входив до адвокатської палати Калінінградської області, проте призупинив свій адвокатський статус із липня 2022 року, повністю присвятивши себе пропаганді й партійній роботі.
Російський Telegram-канал Zа праvду також підтвердив загибель Тветинського.
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