26 квітня в окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвався на міні й загинув 61-річний російський пропагандист і адвокат Сергій Тветинський.

Про це повідомляє низка джерел.

Зокрема, у Telegram-каналі групи Інформаційний спротив повідомляється, що Тветинський був керівником громадської партії Справедлива Росія – За правду в Херсонській області.

Він також входив до адвокатської палати Калінінградської області, проте призупинив свій адвокатський статус із липня 2022 року, повністю присвятивши себе пропаганді й партійній роботі.

Російський Telegram-канал Zа праvду також підтвердив загибель Тветинського.

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