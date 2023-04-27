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В центре Мелитополя прогремел взрыв — мэр

В центре Мелитополя прогремел взрыв — мэр
Фото: Pixabay

В четверг утром, 27 апреля, в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

— Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышно в самом центре города. Что на этот раз взрывается у оккупантов, выясняем, — говорится в сообщении.

Ночью войска РФ атаковали Николаев. Известно о по меньшей мере 15 раненых и одном погибшем.

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