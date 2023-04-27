Бедрак Виктория, редактор ленты
В центре Мелитополя прогремел взрыв — мэр
В четверг утром, 27 апреля, в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
— Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышно в самом центре города. Что на этот раз взрывается у оккупантов, выясняем, — говорится в сообщении.
Ночью войска РФ атаковали Николаев. Известно о по меньшей мере 15 раненых и одном погибшем.
Читайте такжеКарта боевых действий на 27.04.2023 – ситуация на фронте
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.