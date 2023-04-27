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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Попали в жилую застройку: РФ ударила из артиллерии по селу под Харьковом

Вибух
Фото: Depositphotos

После девяти утра 27 апреля российские оккупанты ударили из артиллерии по селу Липцы Харьковского района.

Есть попадания в жилую застройку.

– Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины, – отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

На месте работают экстренные службы.

Информация о пострадавших устанавливается.

Отметим, что за сутки армия РФ массированно обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

В Волчанске обстрелами повреждены частные домовладения, здания предприятия по производству масла и здание пожарно-спасательной части.

В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и помещения магазина.

В селе Подолы разрушены по меньшей мере три частных жилых дома.

Повсюду обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Война в Украине, Російська агресія, РФ, Харьковская область
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