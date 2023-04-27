Попали в жилую застройку: РФ ударила из артиллерии по селу под Харьковом
После девяти утра 27 апреля российские оккупанты ударили из артиллерии по селу Липцы Харьковского района.
Есть попадания в жилую застройку.
– Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины, – отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
На месте работают экстренные службы.
Информация о пострадавших устанавливается.
Отметим, что за сутки армия РФ массированно обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
В Волчанске обстрелами повреждены частные домовладения, здания предприятия по производству масла и здание пожарно-спасательной части.
В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и помещения магазина.
В селе Подолы разрушены по меньшей мере три частных жилых дома.
Повсюду обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.
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Источник: Олег Синегубов