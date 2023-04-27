Поцілили в житлову забудову: РФ вгатила з артилерії по селу під Харковом

Після дев’ятої ранку 27 квітня російські окупанти вгатили з артилерії по селу Липці Харківського району.

Є влучання у житлову забудову.

– Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних жителях Харківщини, – зауважує керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На місці працюють екстрені служби.

Інформація щодо постраждалих встановлюється.

Зауважимо, що впродовж доби армія РФ масовано обстрілювала населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

У Вовчанську обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини.

У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці.

У селі Подоли зруйновано щонайменше три приватні житлові будинки.

Усюди минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 428-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

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