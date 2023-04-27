Российский оккупант в разговоре со знакомой хвастается тем, что убивает украинских военнопленных после допросов, перерезая горло. СБУ обнародовала аудиозапись очередного перехвата, сделанного на восточном направлении.

Он в подробностях рассказал, как совершает убийства, и заявил, что после этого разговора сделает это снова, а потом пойдет спать.

— Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне п***й. Перерезаю человеку… Есть люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше…их надо утилизировать. На это не все соглашаются… У меня таких уже хватает. Сейчас с тобой поговорю и пойду дело сделаю… и пойду спокойно спать, — говорит оккупант.

СБУ уже установила личность этого палача, где служит и с кем общается, и теперь работает над тем, чтобы он понес заслуженное наказание за свои зверства.

Это — Евгений Юрьевич Сучко из Новгородской области РФ, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

Сейчас спецслужба расследует более 35 тыс. уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны.

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